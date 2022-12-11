Воронежский губернатор поддержал кандидатуру Вадима Кстетина на предстоящем конкурсе мэра облцентра

Губернатор Воронежской области Александр Гусев считает Вадима Кстенина «совершенно правильным кандидатом» на продолжение работы в должности мэра. В интервью сетевому изданию «Воронежские новости» господин Гусев пояснил, что недавнее решение о расформировании городского отделения «Единой России», которое возглавлял господин Кстенин, не должно повлиять на его карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Решение об отмене городских отделений - системное, оно касается не только Воронежа. В городе есть шесть отделений по числу районов, зачем была городская надстройка – совершенно непонятно. Мое личное мнение – смысла в ней особо не было. Решение о расформировании, на мой взгляд, правильное. Здесь точно нет никакой конспирологии, мол, мы не доверяем Кстенину. Доверяем и будем поддерживать»,- пояснил Александр Гусев.

Сам Вадим Кстенин предпочел пока не делать заявлений относительно своего участия в конкурсе по выбору главы Воронежа, который городская дума назначила на 2 марта.

Мария Орех