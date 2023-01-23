Экс-заведующий отделением Бюро судмедэкспертизы обвиняется в присвоении и растрате

В Нефтекамске 68-летний бывший заведующий территориальным отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы Ильдус Ахметов обвиняется в присвоении и растрате вверенного имущества в крупном размере с использованием должностного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры Нефтекамска. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в январе 2021 года обвиняемый дал указание медицинскому персоналу учреждения, оказывающего платные немедицинские услуги по подготовке умерших к погребению, получать деньги от граждан без оформления документов. За год ему передали почти 950 тыс. руб.

В марте 2022 года Ильдус Ахметов был уволен в связи с утратой доверия. Он не признал вину. Уголовное дело направят в Нефтекамский городской суд.

Майя Иванова

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