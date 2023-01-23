Муниципалитет Ярославля встал на сторону епархии в споре о земле в Тверицах

Муниципалитет Ярославля поддержал доводы апелляционных жалоб Ярославской епархии и компаний, недовольных решением арбитражного суда о возврате в муниципальную собственность земельного участка в Тверицах. Это следует из отзыва органа на апелляционные жалобы (есть в распоряжении «Ъ-Ярославль»).

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Фото: Дарья Петерсон Муниципалитет Ярославля

Фото: Дарья Петерсон

Как сообщал «Ъ-Ярославль», по иску прокуратуры и комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Арбитражный суд Ярославской области вернул участок площадью 11612 кв.м., который был безвозмездно передан епархии в 2018 году. Впоследствии епархия продала землю коммерческой фирме, затем земля была разделена на несколько участков и перепродана. Ярославская епархия и компании, которые стали собственниками земли, обжаловали решение во Втором арбитражном апелляционном суде. Позицию церкви и коммерсантов о том, что сроки давности по сделкам прошли, муниципалитет Ярославля посчитал «заслуживающей внимания»:

«Заслуживают внимания доводы апелляционных жалоб о пропуске срока на обращение в суд с рассматриваемыми требованиями. Ходатайств о восстановлении пропущенных сроков не заявлялось. Срок на оспаривание постановлений мэрии составляет 3 месяца (истек 25 апреля 2018 года). Срок исковой давности на оспаривание договора от 21.11.2017 № 309-б составляет 3 года (истек 21.11.2020), срок исковой давности на предъявление индикационного иска составляет 3 года (истек 25.01.2021). Заявление в суд поступило 19.10.2021», — говорится в отзыве на апелляционные жалобы муниципалитета Ярославля от 28 декабря 2022 года.

Интересно, что в суде первой инстанции представительный орган Ярославля занимал совсем другую позицию. В частности, в пояснениях по делу от 4 апреля 2022 года (есть в распоряжении «Ъ-Ярославль») говорилось, что «муниципалитет города Ярославля поддерживает требования прокуратуры Ярославской области и просит их удовлетворить».

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на февраль.

Антон Голицын