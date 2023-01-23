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Коммерсантъ FM
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Умерла парикмахер и дизайнер Долорес Кондрашова

На 87-м году жизни умерла парикмахер и дизайнер Долорес Кондрашова, которая в 1992 году создала Союз парикмахеров и косметологов России. О ее смерти сообщила телеведущая Оксана Пушкина, причину она не уточнила.

Долорес Кондрашова

Долорес Кондрашова

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Долорес Кондрашова

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Госпожа Кондрашова в 1992 году совместно с фирмой WELLA открыла салон «Велла-Долорес». В 1997-м открыла первую в России Академию парикмахерского искусства «Долорес». С 1971 года была главным тренером сборной команды России по парикмахерскому искусству, с 1992-го издавала первый общероссийский журнал для парикмахеров и косметологов «Долорес».

Была организатором фестиваля «Мир красоты», который много лет проводится в Кремлевском дворце. В 2002 году получила звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». В 2002-м стала лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия».

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