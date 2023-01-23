Онлайн-кинотеатр Premier отчитался о росте выручки на 22% в 2022 году

Выручка онлайн-кинотеатра Premier (входит в холдинг «Газпром-медиа») за 2022 год выросла на 22%, заявили «Ъ» в сервисе, не уточнив абсолютные показатели. Число платящих за подписку пользователей выросло на 45% — с 2,5 млн до 3,6 млн. В 2021 году компания отчитывалась о росте числа платящих подписчиков на 22% год к году.

Прогнозы аналитиков о падении рынка для Premier не оправдались, в связи с низкой долей зарубежного контента и производством собственного, заявил представитель сервиса (имеется в виду прогноз J’son&Partners о падении рынка легальных видеосервисов в два раза на фоне отказа западных рекламодателей от сотрудничества и отсутствия зарубежных новинок).

«Еще до санкций зарубежный контент составлял лишь около 30% от общего числа проектов видеосервиса, поэтому отказ мейджоров от сотрудничества с российским рынком не сказался на библиотеке контента»,— говорится в сообщении Premier. Среди проектов собственного производства, вышедших в сервисе в 2022-ом — «Идентификация», «Игра на выживание-2» и «Эпидемия -2», добавила гендиректор сервиса Софья Митрофанова.

Валерия Лебедева