Апартаменты вступили в конкуренцию с дачами

В 2022 году сегмент апартаментов загородного формата вырос на 16% по сравнению с 2021 годом. Рост произошел несмотря на общее снижение продаж в сегменте апартаментов в Петербурге. Это, как полагают эксперты, может быть обусловлено тем, что эту недвижимость приобретают для личного использования, в отличие от других видов апартов, приобретаемых для сдачи в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "...популярность рекреационных апартаментов обусловлена тем, что в большинстве случаев их приобретают для личного использования в качестве дачи или загородной резиденции"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ "...популярность рекреационных апартаментов обусловлена тем, что в большинстве случаев их приобретают для личного использования в качестве дачи или загородной резиденции"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2022 года на рынке апартаментов Санкт-Петербурга зафиксировано падение спроса, говорится в исследовании NF Group. Суммарно было реализовано около 2,1 тыс. объектов, что в 2,2 раза меньше показателей 2021 года. Единственный формат апартаментов с положительной динамикой продаж — рекреационные, чьи продажи, напротив, выросли на 16%. В течение 2022 года было реализовано 379 объектов, в 2021 году — 328.

Существенное снижение спроса отмечалось в сервисных апартаментах, где за год было реализовано 1,5 тыс. юнитов, что на 60% меньше, чем в 2021 году. «Основная причина снижения интереса к сервисным апартаментам — падение их доходности»,— замечает Виталий Коробов, директор компании Element Development.

По данным NF Group, цены по всем форматам апартаментов увеличились за год в среднем на 18%. Сегмент дорожал только в первом полугодии 2022 года, во втором полугодии произошла корректировка цен.

Так, средняя цена сервисных апартаментов по итогам 2022 года составила 268 тыс. руб. / кв. м (+17% за год), несервисные подорожали за год на 7% (258 тыс. руб. / кв. м). Цена на рекреационные лоты увеличилась на 15% за год, до 317 тыс. руб. / кв. м, за счет высокого спроса на данный формат. По элитным апартаментам годовой прирост средней цены составил 32% (829 тыс. руб. / кв. м), что вызвано стартом продаж в более дорогом объекте в Центральном районе Санкт-Петербурга.

«Рост интереса к рекреационным проектам наблюдается с 2020 года: сначала пандемия, затем макроэкономическая неопределенность и сокращение выбора локаций летнего отдыха формируют увеличенный спрос на загородные "дополнительные" квартиры. При этом покупка рассматривается как для сезонного проживания (лето и выходные дни), так и для постоянного»,— считает Виталий Бахарев, директор ГК «Альфа Фаберже».

Управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов согласен, что популярность рекреационных апартаментов обусловлена тем, что в большинстве случаев их приобретают для личного использования в качестве дачи или загородной резиденции.

«Большинство таких комплексов расположены в живописных локациях, часто — вблизи залива, в окружении лесов и парков, максимум в часе пути от Петербурга. Курортный район с его обеспеченными инфраструктурой Сестрорецком, Зеленогорском, Репино и Комарово прекрасно отвечает критериям такой недвижимости. Сервисная функция в таких проектах, как правило, либо отсутствует, либо предлагается как дополнительная опция. Если приобретать их исключительно для сдачи в аренду, то встает проблема пресловутого турпотока, который пока неоднозначен. Внешнего нет, а внутреннего недостаточно — в этом плане рекреационная недвижимость уступает проектам в центре»,— пояснил господин Кравцов.

Екатерина Рязанова