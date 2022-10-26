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Коммерсантъ FM
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Туринская завышенность

Руководство «Ювентуса» обвинили в финансовых махинациях

Практически все руководители туринского «Ювентуса», включая президента клуба Андреа Аньелли, рискуют оказаться фигурантами уголовного дела о подтасовке финансовой отчетности. Во вторник прокурор Турина Анна Мария Лоретто уведомила полтора десятка лиц, связанных с клубом, о завершении расследования в их отношении. Следующим шагом должно стать предъявление обвинений. Все это происходит на фоне кризиса, переживаемого «Ювентусом». Туринцы в конце сентября отчитались о рекордных убытках, к тому же самый титулованный клуб Италии идет в национальном первенстве только на восьмом месте.

Президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли уже не первый раз грозит наказание за подтасовку финансовой отчетности клуба

Президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли уже не первый раз грозит наказание за подтасовку финансовой отчетности клуба

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Massimo Pinca / Reuters

Президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли уже не первый раз грозит наказание за подтасовку финансовой отчетности клуба

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Massimo Pinca / Reuters

Во вторник прокурор Турина Анна Мария Лоретто уведомила совет директоров «Ювентуса» о том, что возглавляемое ею ведомство завершило расследование, фигурантами которого стали сразу 15 высокопоставленных сотрудников клуба. Среди них президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, гендиректор клуба Маурицио Арривабене. В заявлении прокуратуры Турина отмечается также, что она просила суд заключить господина Аньелли под домашний арест, но получила отказ. Согласно закону, как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, у фигурантов дела есть 20 дней на то, чтобы подать свои возражения на обвинение. Однако, как показывает практика, это лишь формальность. Прокуратура через 20 дней в любом случае перенесет рассмотрение дела в суд.

Претензии к боссам «Ювентуса» возникли после изучения властями отчетности клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. По мнению прокуратуры, туринцы на протяжении этого периода подтасовывали финансовую отчетность. Проверка выявила значительный разрыв между реальными доходами клуба и теми, что были зафиксированы в документах. В частности, предполагается, что «Ювентус» намеренно завышал отчетную трансферную стоимость игроков, что, как считает прокуратура, нанесло ущерб акционерам клуба: акции «Ювентуса» торгуются на Миланской фондовой бирже. Кроме того, клуб обвиняется в том, что он ввел в заблуждение акционеров, заявив о достижении с игроками соглашения о снижении зарплаты в начале острой фазы пандемии весной 2020 года. Прокуратура получила доступ к соглашениям с футболистами, согласно которым им задержали только одну месячную выплату. При этом были подписаны соглашения о том, что игроки в любом случае, даже если сменят клуб, получат причитающиеся им по первоначальному контракту деньги. В общей сложности объем приписок, как считает следствие, составил €155 млн.

Отметим, что нынешнее расследование прокуратуры Турина является продолжением, или, точнее, новым поворотом, в истории, начавшейся еще в начале года. Тогда Федерация футбола Италии (FIGC) обвинила представителей сразу 11 клубов, среди которых помимо «Ювентуса» значились «Наполи», «Дженоа», «Сампдория» (всего под расследование попали 59 человек) в таких же финансовых нарушениях. Господина Аньелли FIGC тогда требовала дисквалифицировать на год. Но дело развалилось уже на первом судебном заседании. Суд постановил, что FIGC не уполномочена решать, сколько стоят футболисты, а значит, все претензии федерации необоснованны. Федерация, как видно, таким исходом не удовлетворилась и привлекла к делу прокуратуру Турина.

Добавим, что «Ювентус», несмотря на предполагаемые приписки в бухгалтерской документации, по предоставленным им же сведениям, пребывает не в лучшем финансовом положении. В сентябре туринцы отчитались о рекордных убытках. В 2021–2022 финансовом году они составили €254,3 млн. Прежний антирекорд был установлен сезоном ранее. Тогда потери клуба были на €44,4 млн меньше.

Ко всему прочему у 36-кратного чемпиона Италии не идут дела и в спортивном плане. В текущем национальном первенстве команда после 11 туров занимает только восьмое место с 19 очками в активе, отставая от лидирующего «Наполи» уже на 10 очков. В Лиге чемпионов туринцы после четырех туров набрали три очка и занимали в группе H последнее, четвертое место с минимальными шансами выйти в play-off (матч пятого тура «Бенфика» (Португалия)—«Ювентус» завершился после подписания номера в печать).

Александр Петров

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