Туринская завышенность

Практически все руководители туринского «Ювентуса», включая президента клуба Андреа Аньелли, рискуют оказаться фигурантами уголовного дела о подтасовке финансовой отчетности. Во вторник прокурор Турина Анна Мария Лоретто уведомила полтора десятка лиц, связанных с клубом, о завершении расследования в их отношении. Следующим шагом должно стать предъявление обвинений. Все это происходит на фоне кризиса, переживаемого «Ювентусом». Туринцы в конце сентября отчитались о рекордных убытках, к тому же самый титулованный клуб Италии идет в национальном первенстве только на восьмом месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли уже не первый раз грозит наказание за подтасовку финансовой отчетности клуба

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Massimo Pinca / Reuters Президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли уже не первый раз грозит наказание за подтасовку финансовой отчетности клуба

Фото: REUTERS/Massimo Pinca, Massimo Pinca / Reuters

Во вторник прокурор Турина Анна Мария Лоретто уведомила совет директоров «Ювентуса» о том, что возглавляемое ею ведомство завершило расследование, фигурантами которого стали сразу 15 высокопоставленных сотрудников клуба. Среди них президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, гендиректор клуба Маурицио Арривабене. В заявлении прокуратуры Турина отмечается также, что она просила суд заключить господина Аньелли под домашний арест, но получила отказ. Согласно закону, как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, у фигурантов дела есть 20 дней на то, чтобы подать свои возражения на обвинение. Однако, как показывает практика, это лишь формальность. Прокуратура через 20 дней в любом случае перенесет рассмотрение дела в суд.

Претензии к боссам «Ювентуса» возникли после изучения властями отчетности клуба за 2018, 2019 и 2020 годы. По мнению прокуратуры, туринцы на протяжении этого периода подтасовывали финансовую отчетность. Проверка выявила значительный разрыв между реальными доходами клуба и теми, что были зафиксированы в документах. В частности, предполагается, что «Ювентус» намеренно завышал отчетную трансферную стоимость игроков, что, как считает прокуратура, нанесло ущерб акционерам клуба: акции «Ювентуса» торгуются на Миланской фондовой бирже. Кроме того, клуб обвиняется в том, что он ввел в заблуждение акционеров, заявив о достижении с игроками соглашения о снижении зарплаты в начале острой фазы пандемии весной 2020 года. Прокуратура получила доступ к соглашениям с футболистами, согласно которым им задержали только одну месячную выплату. При этом были подписаны соглашения о том, что игроки в любом случае, даже если сменят клуб, получат причитающиеся им по первоначальному контракту деньги. В общей сложности объем приписок, как считает следствие, составил €155 млн.

Отметим, что нынешнее расследование прокуратуры Турина является продолжением, или, точнее, новым поворотом, в истории, начавшейся еще в начале года. Тогда Федерация футбола Италии (FIGC) обвинила представителей сразу 11 клубов, среди которых помимо «Ювентуса» значились «Наполи», «Дженоа», «Сампдория» (всего под расследование попали 59 человек) в таких же финансовых нарушениях. Господина Аньелли FIGC тогда требовала дисквалифицировать на год. Но дело развалилось уже на первом судебном заседании. Суд постановил, что FIGC не уполномочена решать, сколько стоят футболисты, а значит, все претензии федерации необоснованны. Федерация, как видно, таким исходом не удовлетворилась и привлекла к делу прокуратуру Турина.

Добавим, что «Ювентус», несмотря на предполагаемые приписки в бухгалтерской документации, по предоставленным им же сведениям, пребывает не в лучшем финансовом положении. В сентябре туринцы отчитались о рекордных убытках. В 2021–2022 финансовом году они составили €254,3 млн. Прежний антирекорд был установлен сезоном ранее. Тогда потери клуба были на €44,4 млн меньше.

Ко всему прочему у 36-кратного чемпиона Италии не идут дела и в спортивном плане. В текущем национальном первенстве команда после 11 туров занимает только восьмое место с 19 очками в активе, отставая от лидирующего «Наполи» уже на 10 очков. В Лиге чемпионов туринцы после четырех туров набрали три очка и занимали в группе H последнее, четвертое место с минимальными шансами выйти в play-off (матч пятого тура «Бенфика» (Португалия)—«Ювентус» завершился после подписания номера в печать).

Александр Петров