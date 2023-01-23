Высокий прессинг СКА в Нижнем

Армейцы Петербурга одержали очередную победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Снова под их горячую руку попало «Торпедо» — СКА выиграл в Нижнем Новгороде 6:2. С таким же счетом завершилась предыдущая игра команд, состоявшаяся в этом городе. Еще раз СКА выиграл со счетом 3:0, только дома. Игорь Ларионов, легендарный советский хоккеист, тренирующий «Торпедо», сказал, что не знает, почему сбои в игре его команды происходят именно в матчах со СКА. А Роман Ротенберг, тренер петербуржцев, считает, что в спорте не бывает удобных и неудобных соперников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армейцы Петербурга одержали очередную победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Фото: пресслужба хоккейного клуба СКА Армейцы Петербурга одержали очередную победу в чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Фото: пресслужба хоккейного клуба СКА

СКА решил судьбу матча в первом периоде, когда забросил четыре шайбы. Можно сказать, что армейцев прорвало. Потому что в предыдущей игре они поразили ворота всего два раза, за счет этого обыграв «Северсталь» в Череповце 2:1. Может, не удалось бы победить, если бы не вратарь СКА Владислав Подъяпольский, отразивший 26 бросков (он раньше играл за «Северсталь»).

В матче с «Торпедо» тренерский штаб армейцев решил заменить голкипера — на лед вышел Дмитрий Николаев. Может, для того чтобы он смог реабилитироваться за матч с ЦСКА. Тогда СКА проиграл 2:4, и Николаев выглядел не лучшим образом. В общем, это тонкие психологические ходы тренеров СКА. Забегая вперед, надо сказать, что Николаев не подвел. Хотя во втором периоде устроил неразбериху у своих ворот, выкидывая шайбу, в результате чего торпедовцы сумели отличиться в меньшинстве. Так счет стал 4:2 в пользу СКА.

Хорошо, что хозяева льда не сумели развить успех. А в третьем периоде шайба влетела в их ворота еще дважды. Причем один раз ее отправил туда игрок «Торпедо» — редкий случай. Нижегородцы атаковали в концовке матча, их тренеры сняли с игры вратаря, и шайба после откидки назад влетела в пустые ворота. Ее записали на защитника СКА Никиту Камалова. В последних матчах с участием «Торпедо» происходят чудеса. Когда несколькими днями ранее в Нижнем гостило московское «Динамо», его вратарь Илья Коновалов забросил шайбу от своих ворот. Потому что ворота «Торпедо» тоже были пустыми. Такого не было в КХЛ 14 лет, чтобы вратарь забивал гол. Тренер автозаводцев Игорь Ларионов рискует, внедряет новые идеи — случаются эксцессы.

В матче с «Торпедо» записал свою фамилию в протокол защитник СКА Александр Никишин. Он дважды ассистировал партнерам. И превзошел клубный рекорд для защитников, набрав 44 очка за сезон (девять голов + 35 результативных передач). Предыдущий принадлежал Сергею Зубову: тот набрал 42 очка в сезоне 2009/10. Зубова отличало хорошее катание. Говорили, что все хоккеисты бегают за шайбой, а за Зубовым шайба бегает сама. И он здорово играл в атаке. Сейчас Зубов — в тренерском штабе СКА. Помогает Роману Ротенбергу.

На пресс-конференции главный тренер СКА долго рассказывал про систему игры команды. Он считает, что в хоккее не бывает удобных и неудобных соперников — всех надо стараться обыграть. И желательно забросить много шайб с первых минут: так делал ЦСКА «во времена Харламова». Об этом Ротенбергу рассказал в свое время Владислав Третьяк, знаменитый вратарь ЦСКА и сборной СССР, ныне возглавляющий Федерацию хоккея России. Ротенберг взял совет на вооружение — уже как тренер, а не только как первый вице-президент ФХР и обладатель многих других должностей в нашем хоккее.

Как раз следующая дуэль у СКА с ЦСКА — на домашней площадке 25 января. С армейцами Москвы у петербуржцев отрицательный баланс встреч в КХЛ: ЦСКА выиграл три последних матча. Надо брать реванш. Тем более что это будет последняя встреча соперников перед плей-офф.

Кирилл Легков