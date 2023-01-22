Отставка главы департамента туризма, просьба рыбинского маньяка отменить приговор и жалоба мобилизованных

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По закону
В Ярославле вынесли приговор бывшему начальнику тыла областного УМВД. Прокуратура обжалует приговор, согласно которому осужденный был освобожден от отбывания наказания.
В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту передачи земли у Тверицкого бора.
Защита рыбинского маньяка обжаловала его пожизненный срок. Позже сам маньяк попросил отменить приговор суда.
Бывший советник мэра Ярославля Сергей Бакшин за взятку почти в пять раз снизил арендную плату предпринимателю.
Ярославское правительство просит прокуратуру проверить жалобу мобилизованных.
Отставки и назначения
Галина Крохмаль покинула пост директора департамента туризма Ярославской области. И.о. стал Максим Цветков.
«Рыбинскую генерацию» возглавил амнистированный экс-депутат.
Ярославский транспорт
Транспортный коллапс в Ярославле во время морозов изучит прокуратура.
В Ярославле муниципальный перевозчик может потерять свои маршруты.
Власти Ярославля хотят отделить троллейбус от трамвая.
В Ярославле назвали самые проблемные маршруты автобусов.
Строительство
Под Ярославлем планируется построить 60 новых жилых домов.
В Ярославле определен подрядчик для строительства новой школы.
Спорт
В «Демино» завершился пятый этап Кубка России по биатлону. Финальный день соревнований закрывался суперспринтерской гонкой на 5 км у мужчин и женщин. Победу в мужской гонке одержал Антон Бабиков, в женской гонке золото забрала Лариса Куклина.
Цифра недели
На берегу Плещеева озера в Переславле построят гостиничный комплекс за 22 млрд руб.
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