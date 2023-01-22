Отставка главы департамента туризма, просьба рыбинского маньяка отменить приговор и жалоба мобилизованных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По закону

В Ярославле вынесли приговор бывшему начальнику тыла областного УМВД. Прокуратура обжалует приговор, согласно которому осужденный был освобожден от отбывания наказания.

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту передачи земли у Тверицкого бора.

Защита рыбинского маньяка обжаловала его пожизненный срок. Позже сам маньяк попросил отменить приговор суда.

Бывший советник мэра Ярославля Сергей Бакшин за взятку почти в пять раз снизил арендную плату предпринимателю.

Ярославское правительство просит прокуратуру проверить жалобу мобилизованных.

Отставки и назначения

Галина Крохмаль покинула пост директора департамента туризма Ярославской области. И.о. стал Максим Цветков.

«Рыбинскую генерацию» возглавил амнистированный экс-депутат.

Ярославский транспорт

Транспортный коллапс в Ярославле во время морозов изучит прокуратура.

В Ярославле муниципальный перевозчик может потерять свои маршруты.

Власти Ярославля хотят отделить троллейбус от трамвая.

В Ярославле назвали самые проблемные маршруты автобусов.

Строительство

Под Ярославлем планируется построить 60 новых жилых домов.

В Ярославле определен подрядчик для строительства новой школы.

Спорт

В «Демино» завершился пятый этап Кубка России по биатлону. Финальный день соревнований закрывался суперспринтерской гонкой на 5 км у мужчин и женщин. Победу в мужской гонке одержал Антон Бабиков, в женской гонке золото забрала Лариса Куклина.

Цифра недели

На берегу Плещеева озера в Переславле построят гостиничный комплекс за 22 млрд руб.

Алла Чижова

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