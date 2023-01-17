В Ярославле определен подрядчик для строительства новой школы

В Ярославле определена подрядная организация, которая займется строительством школы на улице Большая Октябрьская. О завершении аукциона по выбору подрядчика заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Муниципальный контракт на строительство учебного заведения будет заключен с ООО «КапиталГруппСтрой». Стоимость работ составит 739 млн руб., объект должен быть готов к 30 июня 2024 года.

«Школа на Большой Федоровской рассчитана на 500 учеников. Ее здание будет четырехэтажным с двумя спортивными залами и большой библиотекой, мастерскими для уроков технологии. На школьном дворе появятся площадки для баскетбола, волейбола и других подвижных игр»,— заявил Артем Молчанов.

Компания-подрядчик зарегистрирована в Ярославле, у нее есть опыт работы по подобным муниципальным контрактам. Сейчас «КапиталГруппСтрой» возводит детский сад и котельную в Норском, детский сад в деревне Кузнечиха, объекты в Даниловском и Гаврилов-Ямском районах.

Антон Голицын

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