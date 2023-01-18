На берегу Плещеева озера в Переславле построят гостиничный комплекс за 22 млрд рублей

В Ярославской области до 2028 года построят четыре гостиничных комплекса. Общий объем инвестиций составит более 50 млрд руб. Эту тему глава региона Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

На берегу Плещеева озера в Переславле-Залесском возведут гостиничный комплекс на 1,6 тыс. номеров за 21,8 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина. Проект реализуют в 2025 году, он позволит создать более 200 рабочих мест.

Еще один туристический комплекс «Коприно посад» построят за 22 млрд руб. до 2028 года. Его площадь составит более 100 тыс. кв.м.

Помимо этого, «Проект «Волга» («Домковка») предполагает строительство гостиничного комплекса категории «пять звезд». Проект создаст 110 рабочих мест, а номеров в гостинице будет 200. Он будет реализован в 2022-2024 годах. На строительство направят более 6,5 млрд руб.

Гостиничный комплекс «Угличский пассаж» построят до 2025 года. Он будет рассчитан на 140 номеров категорий «три звезды» и «четыре звезды». Объем инвестиций составит около 2 млрд руб.

Алла Чижова