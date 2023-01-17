В Ярославле вынесли приговор бывшему начальнику тыла областного УМВД

Бывший начальник тыла областного УМВД Алексей Ключарев признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к полутора годам колонии-поселения. Приговор 17 января вынес Кировский районный суд. В связи с истечением срока давности преступления Ключарев освобожден от отбывания наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

По версии следствия, господин Ключарев подписал акты приемки работ по строительству кинологического центра УМВД на улице Промышленная. Центр не достроен до сих пор.

«События преступления имели место в 2012-2013 годах. Речь идет о строительстве и реконструкции центра кинологической службы. Ключарев в период с ноября 2012 года по декабрь 2013 года подписал акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, достоверно зная, что работы не выполнены или выполнены не надлежащего качества»,— заявила государственный обвинитель Анжелика Королева.

По версии следствия, ущерб от действий Ключарева составил более 40 миллионов рублей. Подсудимый вину не признал.

«Да, я принимал эти работы, но моя подпись в актах приемки выполненных работ была восьмая по счету. Работы все принимал Терехов, уже осужденный»,— рассказал после оглашения приговора Алексей Ключарев.

Он также отметил, что из бухгалтерии УМВД пропала часть актов, найти их не удалось. Он объяснил, почему центр кинологической службы не построен до сих пор.

«Вся загвоздка стала в том, что на момент начала строительства изменился порядок технологического подключения воды, газа, тепла и всего остального прочего. А планировалось от завода “Ацетилен-Ярославль”, который обанкротился. И, соответственно, завершить стройку не представлялось возможным»,— пояснил бывший начальник тыла областного УМВД.

Представитель потерпевшей стороны после оглашения приговора заявил, что УМВД будет подавать гражданский иск к осужденному о возмещении ущерба. Прокуратура и сторона защиты сообщили, что по вопросу апелляции определятся после ознакомления с полным текстом приговора.

Андрей Иванов

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