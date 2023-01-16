В «Демино» завершился пятый этап Кубка России по биатлону

Сегодня, 16 января, в лыжно-биатлонном центре «Демино» в Рыбинске завершился пятый этап Кубка России 2022/2023 по биатлону, в котором всего приняли участие около 200 спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: https://biathlonrus.com / Фото: https://biathlonrus.com / Следующая фотография 1 / 2 Фото: https://biathlonrus.com / Фото: https://biathlonrus.com /

Финальный день соревнований закрывался суперспринтерской гонкой на 5 км у мужчин и женщин в статусе Чемпионата России.

Победу в мужской гонке одержал Антон Бабиков, представляющий Башкортостан. Он прошел дистанцию за 23:19.9. На втором месте расположился Карим Халили (+1.4). Третье место у Матвея Елисеева (+25.1).

Золото в женской гонке забрала Лариса Куклина из ЯНАО с результатом 27:42,8. Серебро у Любови Калининой (+39.5), бронза у Дарьи Нетбай (+47.1).

Финал Кубка России (шестой этап) пройдет 16-19 февраля в городе Чайковский.

Вероника Макарова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале