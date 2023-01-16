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В «Демино» завершился пятый этап Кубка России по биатлону

Сегодня, 16 января, в лыжно-биатлонном центре «Демино» в Рыбинске завершился пятый этап Кубка России 2022/2023 по биатлону, в котором всего приняли участие около 200 спортсменов.

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Фото: https://biathlonrus.com /

Фото: https://biathlonrus.com /

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Фото: https://biathlonrus.com /

Фото: https://biathlonrus.com /

Финальный день соревнований закрывался суперспринтерской гонкой на 5 км у мужчин и женщин в статусе Чемпионата России.

Победу в мужской гонке одержал Антон Бабиков, представляющий Башкортостан. Он прошел дистанцию за 23:19.9. На втором месте расположился Карим Халили (+1.4). Третье место у Матвея Елисеева (+25.1).

Золото в женской гонке забрала Лариса Куклина из ЯНАО с результатом 27:42,8. Серебро у Любови Калининой (+39.5), бронза у Дарьи Нетбай (+47.1).

Финал Кубка России (шестой этап) пройдет 16-19 февраля в городе Чайковский.

Вероника Макарова

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