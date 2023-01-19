Прокуратура обжалует приговор бывшему начальнику тыла ярославского УМВД

Прокуратура обжалует приговор бывшему начальнику тыла УМВД по Ярославской области Алексею Ключареву, который был освобожден судом от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности преступления, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

При вынесении приговора 17 января Кировский районный суд Ярославля переквалифицировал обвинение Ключареву, признав его виновным в превышении должностных полномочий, но исключив пункт о причинении тяжких последствий. С этим не согласны в прокуратуре. «Приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении квалификации и назначенного наказания»,— заявили в ведомстве.

Сам господин Ключарев после приговора заявил, что не считает себя виновным, потому что его подпись в актах о приемке работ кинологического центра УМВД была только восьмой по счету. Само управление внутренних дел намерено подать гражданский иск к бывшему сотруднику на возмещение ущерба в 40 миллионов рублей.

Андрей Иванов

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