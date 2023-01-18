По версии Следственного комитета, бывший советник мэра Ярославля, заместитель директора АО «Центр» Сергей Бакшин за взятку почти в пять раз снизил арендную плату предпринимателю. Такие подробности стали известны из опубликованного приговора посреднику - предпринимателю Кириллу Крумину. Дело советника мэра еще рассматривается в суде, защита настаивает на его невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Приговор предпринимателю Кириллу Крумину Кировский суд Ярославля вынес в ноябре 2022 года. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2021 года, когда по подозрению в получении взятки сотрудники ФСБ задержали заместителя директора АО «Центр» Сергея Бакшина. Кирилла Крумина тогда же задержали по подозрению в посредничестве.

Сергей Бакшин был назначен заместителем директора АО «Центр» (предприятие принадлежит мэрии) по организации ярмарочной деятельности в феврале 2021 года. «Центр» является оператором ярмарок: берет в аренду у города землю и сдает в субаренду частным предпринимателям. В рамках своих полномочий господин Бакшин мог самостоятельно определять размер арендной платы.

По данным следствия, вскоре после своего назначения Сергей Бакшин встретился с предпринимателем Виталием Выбловым, который арендовал около 90 торговых палаток на проспекте Машиностроителей и Московском проспекте.

Аренда одного места стоила 950 рублей в месяц.

Как следует из опубликованного приговора, советник мэра предложил господину Выблову снизить стоимость аренды одной точки до 200 рублей в месяц. «Поскольку он понимал, что такой цены нет даже в районных поселках, он спросил, каким образом будет оплачиваться остальная часть денег, на что тот на своем мобильном телефоне что-то набрал. После этого показал ему экран телефона, на котором было написано: «март 300, апрель 500, май 400». Как он понял, это имелась в виду сумма взятки за предоставление торговых мест»,— описываются в документе показания Виталия Выблова.

В приговоре указано, что взятка советнику мэра передавалась через посредника — предпринимателя Кирилла Крумина. Он работал с господином Бакшиным на муниципальном предприятии в Подмосковье, а в Ярославле начал заниматься наружной рекламой. Эту сферу Сергей Бакшин курировал как советник мэра. Господин Крумин возглавлял ООО «Арт-Объект», которое получало от муниципального агентства по рекламе контракты на демонтаж незаконных вывесок в городе. В суде предприниматель заявил, что согласился стать соучастником из опасения, что отказ «ухудшит отношения с мэрией, с которой осуществлял сотрудничество в сфере наружной рекламы».

По данным следствия, передача взяток была замаскирована под возврат займа, который Крумин якобы давал Выблову. Для этого оформлялись документы о займе. По такой схеме от взяткодателя к заместителю директора АО «Центр» поступили 692 тыс. руб., указано в приговоре. Общая сумма взятки должна была составить 1,2 млн. Через несколько месяцев господин Крумин сообщил господину Выблову, что сумма взятки увеличивается еще на 600 тыс. рублей. Сотрудничество стало невыгодным, поэтому арендатор решил обратиться в ФСБ. При очередной передаче денег в конце апреля 2021 года господа Крумин и Бакшин были задержаны.

Директор АО «Центр» Михаил Писарец (на тот момент являвшийся также депутатом муниципалитета Ярославля), рассказал в суде, что снижение арендной платы господин Бакшин объяснял необходимостью «пойти навстречу» крупному арендатору.

Подсудимый Кирилл Крумин признал свою вину и активно содействовал следствию. Сергей Бакшин на этом процессе отказался от дачи показаний. Кировский районный суд Ярославля признал господина Крумина виновным и приговорил к штрафу в 1 миллион рублей. Уголовное дело самого Сергея Бакшина рассматривается в том же суде. Приговор бывшему советнику мэра пока не вынесен.

Как рассказал «Ъ-Ярославль» адвокат господина Бакшина, председатель Ярославской областной коллегии адвокатов Андрей Зенин, его подзащитный настаивает на собственной невиновности. Господин Зенин полагает, что приговор Крумину совсем не означает, что приговор Сергею Бакшину также будет обвинительным.

«Любой суд может вынести приговор и оправдательный, и обвинительный. Это не имеет какого-то значения для другого лица. Суд будет определять, виновен он или нет. Сергей Бакшин настаивает на своей невиновности»,— заявил Андрей Зенин.

Антон Голицын

Расскажем только самое важное в нашем Telegram-канале