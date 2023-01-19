«Рыбинскую генерацию» возглавил амнистированный экс-депутат

Генеральным директором ООО «Рыбинская генерация» назначен бывший депутат Ярославской областной думы Виктор Тамаров. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Глава администрации Рыбинска считает господина Тамарова достойным руководителем. «Его общий стаж работы в энергетике 24 года»,— написал господин Рудаков.

31 января 2017 года Виктор Тамаров был осужден Ленинским районным судом Ярославля по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Ему вменялось вину, что в 2013 году, будучи генеральным директором «Ярославской генерирующей компании» финансировал свою избирательную кампания в областную думу за счет организации. «Ярославская генерирующая компания» была учреждена администрацией региона, впоследствии признана банкротом. Суд назначил Тамарову наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно. Он попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Судимость с него была снята. После приговора Тамаров добровольно сложил полномочия депутата.

ООО «Рыбинская генерация» выполняет функции теплоснабжающей организации на территории Рыбинска. Оно объединяет активы бывшего МУП «Теплоэнерго», которое было передано в концессию ПАО «ТГК-2» в 2019 году. В 2022 году «Рыбинская генерация» была продана муниципальному предприятию Рыбинска «Дорожно-эксплуатационное строительство» за символическую сумму в 70 тысяч рублей.

Антон Голицын

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