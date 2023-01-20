Под Ярославлем планируется построить 60 новых жилых домов

В Ярославском районе у деревни Ермолово и поселка Красный бор Кузнечихинского поселения, рядом с ТЦ «Глобус», планируется построить 60 новых жилых домов с расчетным количеством жителей 6865 человек. Два проекта планировки территорий вынесены на общественные обсуждения.

Территория предполагаемой застройки у деревни Ермолово составляет 28,68 га. На ней планируется разместить 35 новых объектов, из них 32 жилых многоквартирных дома высотой 5-6 этажей. Расчетное количество жителей — 4560 человек. Заказчиком проекта выступает ООО «Гранд-Сити». На этой территории проектом планируется разместить также детский сад на 350 человек и школу на 1100 человек.

На участке у Красного бора площадью 16 га заказчиком проекта планировки выступает ООО «МД-Строй». Проект предполагает размещение 28 жилых домов 5-6 этажей с расчетным количеством жителей 2305 человек.

Оба участка предполагаемой застройки находятся рядом друг с другом. Расчетное население двух участков застройки (6865 чел.) сравнимо с населением небольшого города Ярославской области. Например, в Мышкине сейчас проживают 5651 человек.

Антон Голицын

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале