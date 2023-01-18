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Рыбинский маньяк просит отменить приговор суда

В Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба Виталия Молчанова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство и изнасилование двух девочек в Рыбинске, сообщили в пресс-службе суда. Он просит отменить приговор и направить дело на повторное рассмотрение.

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Сегодня «Ъ-Ярославль» сообщал, что в суд поступила жалоба на приговор и адвоката Молчанова. Защита предлагает переквалифицировать статью на надругательство над телами умерших.

Подробнее о деле Молчанова в материале «Ъ-Ярославль» — «Я прекрасно осознавал, что я делаю».

Алла Чижова

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