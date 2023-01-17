В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту передачи земли у Тверицкого бора

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту передачи в частные руки земельного участка на окраине Тверицкого бора. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по иску прокуратуры о возврате земли.

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области в 2013 году предоставил в аренду земельный участок площадью 2,6 тыс. кв.м. на улице Красноборской в районе дома №34 для строительства гаражей для инвалидов. В 2015 году физлицо приватизировало эту землю. Затем с разрешения мэрии Ярославля к участку был присоединен соседний участок площадью 5,3 тыс. кв.м. И первый, и второй участок были куплены без торгов. Затем земля была перепродана.

Ярославцы предположили, что на данном участке ведется подготовка к строительству многоэтажки. После жалоб местных жителей ситуацией заинтересовалась прокуратура. Итогом проверки стали иск в суд о возврате земли в госсобственность, а после этого и возбуждение уголовного дела.

Алла Чижова

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