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Галина Крохмаль покидает пост директора департамента туризма Ярославской области

Глава департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль уходит со своей должности. Госпожа Крохмаль пояснила, что приняла такое решение из-за личных обстоятельств. В департаменте «Ъ-Ярославль» указали на то, что распоряжение правительства еще готовится.

Фото: Глеб Гузенко

Фото: Глеб Гузенко

«Сегодня я завершаю значимый этап моей жизни, связанный с госслужбой, и покидаю пост директора департамента туризма Ярославской области. Я остаюсь в сфере гостеприимства. В настоящее время планирую начать работу в новом проекте, который станет для меня серьезным вызовом, возможностью реализовать свои компетенции и дальше развиваться в профессиональном плане»,— написала Галина Крохмаль в соцсетях.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 17 января 2022 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев назначил госпожу Крохмаль на пост главы департамента.

Алла Чижова

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