В Ярославле назвали самые проблемные маршруты автобусов

В мэрии Ярославля обозначили семь самых проблемных автобусных маршрутов, по которым поступило больше всего жалоб от пассажиров. Данные на совещании у мэра Ярославля привел начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Наибольшее количество жалоб и обращений зафиксировано по автобусам питерского перевозчика «Первая пассажирская компания», подмосковного «Автомига» и муниципального «ПАТП-1».

«Определен список наиболее проблемных маршрутов, по которым поступает наибольшее количество обращений, жалоб, где больше увеличение интервалов движения и срывы рейсов. Это маршруты «Первой пассажирской компании» (№1, 41, 57, 79). Есть жалобы по «ПАТП-1» — это четвертый маршрут автобуса. Большое количество жалоб поступает по маршрутам компании «Автомиг». Это маршруты №55, 66»,— заявил Сергей Волканевский.

Коснулся представить департамента городского хозяйства и транспортного коллапса, возникшего из-за морозов на неделе с 9 по 15 января.

«Регулярность по всем маршрутам составила 74%. Самые низкие показатели у перевозчика «Автомиг» — 53%, «Первая пассажирская компания» — 56%, индивидуальный предприниматель Намазов — 66,3%, «Ярославское АТП» — 67,8%. Также низкий показатель у «Яргорэлектротранса» в части троллейбусных маршрутов — 69%»,— привел данные Сергей Волканевский.

Пик проблем был 9 и 10 января, когда по всему городу было выполнено чуть более 67 процентов рейсов.

Андрей Иванов

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