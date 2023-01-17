Транспортный коллапс в Ярославле во время морозов изучит прокуратура

Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод обратилась в прокуратуру из-за транспортного коллапса в городе в первую рабочую неделю 2023 года. Об этом она сообщила «Ъ-Ярославль». Как отметила депутат в своем запросе, общий выпуск автобусов 9 января по городу составил только 67% от плана. По данным депутата, из 587 автобусов работало только 392. В этот день температура в городе опустилась до -30 градусов.

«Ситуация, конечно, аховая. Такого даже за 2 года пресловутой транспортной реформы не было ни разу. Почему перевозчики не предусматривали резерв, это у нас первая холодная зима?»,— заявила депутат.

Хуже всего, по данным Евгении Овод, ситуация у иногородних перевозчиков. Депутат просит прокуратуру провести проверку по этому факту, потому что ситуация напрямую влияет на безопасность пассажиров.

В мэрии Ярославля признают проблему. 17 января ситуацию обсудили на общегородском совещании в мэрии. По данным заместителя мэра Николая Степанова, общий выпуск городского транспорта в Ярославле в первую рабочую неделю после новогодних праздников был снижен на 12-15%. Причиной невыхода автобусов были тридцатиградусные морозы.

«Где-то автобусы не заводились. Предприятиям приходилось вообще не выключать автобусы. Всю ночь их гонять, чтобы они могли нормально утром поехать. Были сходы в самые утренние часы — замерзала гидравлика, замерзала пневматика»,— заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Как отметил мэр Ярославля Артем Молчанов, морозы не должны считаться оправданием.

«Были морозы, но на морозы тоже предусмотрены определенные резервы. И мы об этом предупреждали до нового года. На сегодняшний день нарушаются условия выполнения контрактов. Все санкции, которые есть в этих контрактах, необходимо применить»,— потребовал господин Молчанов.

Сейчас, по данным мэрии, в большинстве транспортных предприятий выпуск автобусов составляет от 83 до 96 процентов. Часть перевозчиков так и не смогли вернуть транспорт на линию.

Антон Голицын

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