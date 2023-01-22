За кредиты и вывоз семьи

Как стало известно “Ъ”, в Верховном суде Крыма обжаловал свой арест гражданин Украины Виталий Расторгуев, обвиняемый ФСБ в подготовке теракта в городе Бердянске Запорожской области. По версии следствия, мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, которому обещали досрочно погасить кредиты, заминировал и пытался взорвать автомобиль с руководством военно-гражданской администрации. Задержали его силовики с помощью бдительных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданина Украины Виталия Расторгуева задержали в Бердянске Запорожской области еще летом прошлого года, после чего о его судьбе долгое время ничего не было известно. Как выяснилось только сейчас, управлением ФСБ по Крыму и Севастополю возбудило против него уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и ст. 361 ч. 1 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма). По данным следствия, он заминировал в середине июля служебный автомобиль военно-гражданской администрации города, на котором передвигались ее руководители, прикрепив к днищу бомбу, эквивалентную по мощности 2 кг взрывчатки.

Убедившись, что в машину сел мэр Бердянска Александр Сауленко и его соратники, Расторгуев попытался подорвать бомбу с помощью мобильного телефона. Устройство не сработало, а диверсанта задержали силовики, которым о подозрительном человеке сообщили бдительные граждане.

Позже на допросе он признался, что действовал в соответствии с указаниями кураторов из Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления украинской разведки. За выполнение задания ему обещали помочь погасить кредиты и вывезти семью на подконтрольные Киеву территории.

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, мужчина был завербован по линии общественного движения «Сопротивление», которое было создано с начала специальной военной операции сотрудником СБУ Евгением Астаховым. Данная организация подготовила к осуществлению терактов и диверсий, в том числе направленных на ликвидацию членов военно-гражданских администраций, на территории Запорожской области множество мужчин и женщин.

Как сейчас выясняется, Расторгуева этапировали в Крым, где Киевский районный суд Симферополя по ходатайству УФСБ отправил его в СИЗО.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, Расторгуев и его адвокаты обжаловали ее. Однако заседание пока не состоялось.

При этом следует отметить, что компанию ему в крымском СИЗО составляет как минимум еще один участник «Сопротивления». Это Ярослав Жук из Мелитополя, которого УФСБ также обвиняет в международном терроризме — попытке убийства директора департамента образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой с помощью взрывного устройства.

Верховный суд РК уже отказал Жуку в переводе под домашний арест, отмечая, что тот обвиняется в особо тяжком преступлении, может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью. Очевидно, такое же решение ожидает и Расторгуева. Его представители отказались от комментариев.

Отметим, что, согласно базе данных Верховного суда Крыма, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 361 УК, которая ранее практически не использовалась в РФ, обвиняется с десяток украинцев, в том числе действовавших в Бердянске. Всем им по УК грозит от десяти лет до пожизненного срока.

Напомним, за последние полгода в Бердянске произошло множество терактов и диверсий. В июне прошлого года серией взрывов были повреждены на парковке у одного из кафе два автомобиля, а также выведены из строя электроподстанции. Спустя несколько месяцев в городе был взорван автомобиль его коменданта Артема Бардина — ему оторвало нижние конечности, а также были убиты замглавы военно-гражданской администрации Олег Бойко и его жена Людмила Бойко.

После Нового года подорвали машину главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, однако по счастливой случайности чиновник не пострадал.

Александр Дремлюгин, Симферополь