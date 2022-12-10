В центре Екатеринбурга произошла массовая драка

В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» произошла массовая драка. На опубликованной в соцсетях записи видно, как сначала двое мужчин дерутся, затем звучит выстрел, и одного из участников конфликта кидают на землю и пинают толпой.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что во время потасовки был произведен выстрел в землю из травматического пистолета, который принадлежит местному жителю 1984 года рождения — у него есть разрешение на Гранд пауэр Т12. «В результате применения оружия раненых нет. Хозяин пистолета доставлен в территориальный ОВД, где с ним работают сыщики, которые устанавливают мотив произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение»,— пояснил господин Горелых.

По одной из версий, потасовка началась в баре в БЦ «Высоцкий». «За столик в увеселительном заведении, за которым находился владелец травматического пистолета, подсел неизвестный, из-за чего произошла ссора. Более подробные и точные обстоятельства случившегося выясняют оперуполномоченные»,— рассказал господин Горелых. Он уточнил, что второй участник конфликта место происшествия покинул, заявлений и сообщений в полицию от него пока не поступало.

Ранее в Верх-Исетском районе Екатеринбурга возник конфликт между владельцами двух киосков с фейерверками, который перерос в стрельбу. В потасовке участвовали более десяти человек с обеих сторон. В результате стрельбы пострадал 19-летний молодой человек.

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Катерина Якушева