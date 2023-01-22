Бывший губернатор Прикамья привез оружие военнослужащим РФ на Донбассе

Вице-премьер РФ и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев посетил место дислокации бойцов добровольческого отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз» на Донбассе. Об этом сообщается на сайте полпредства.

Господин Трутнев передал отряду «Союз» дополнительное необходимое оборудование и снаряжение, в том числе обеспечивающее обнаружение БПЛА противника и противодействие работе дронов и другие виды техники и экипировки. Также бойцы получили опытные образцы вооружения, разработанного для снайперской и контрснайперской работы, включая высокоточные полуавтоматические винтовки компании Lobaev Arms.

Юрий Трутнев посетил расположенный в ДНР учебный центр беспилотных систем, ознакомился, как проводится обучение военных, мобилизованных и добровольцев, и передал руководству центра дополнительное оборудование для обучения солдат. В ходе поездки вице-премьер побывал на передовой, пообщался с бойцами, передал им тактические аптечки и средства обнаружения противника. Также Юрий Трутнев встретился с добровольцем из аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, принявшего решение отправиться в зону СВО.