В промзоне Ангарска сгорели три железнодорожные цистерны и бензовоз

На территории промышленного массива в Ангарске произошел пожар. Загорелись бензовоз и три железнодорожные цистерны. В 13:26 по местному времени (8:26 мск) пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«По предварительным данным, огонь с загоревшегося бензовоза перешел на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории»,— заявили в спасательном ведомстве.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 12:11 (6:11 мск). Площадь пожара составила 400 кв. м. По данным ведомства, возгорание произошло из-за воспламенения горючей жидкости при заправке автоцистерны.

В Ангарске находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — АО АНХК (входит в «Роснефть»). 15 декабря на нем произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, а пятеро пострадали.

Эрдни Кагалтынов