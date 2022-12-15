С огнем справились за несколько часов

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате пожара на промплощадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), входящей в число крупнейших НПЗ России. Возгорание, начавшееся рано утром 15 декабря и достигшее максимальной площади 2,5 тыс. кв. м пожарно-спасательные службы тушили на протяжении пяти часов. Предшествующий пожару взрыв сопровождался сейсмической волной, ощущавшейся в жилых районах в радиусе более 40 км от эпицентра. Представители АНХК заявили, что происшествие не повлияло на «объемы выпуска и отгрузки товарной продукции». Предварительной причиной инцидента называется «загазованность систем технологической установки». Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту возникновения пожара и гибели людей. Предыдущее возгорание на АНХК было зафиксировано 27 ноября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Первым об инциденте в 07:18 местного времени (02:18 мск) официально проинформировало ГУ МЧС России по Иркутской области. «В 06:00 (ирк) 15 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. К реагированию привлекаются более 100 человек и 25 единиц техники»,— отмечалось в сообщении ведомства.

К этому же времени в социальных сетях начали распространяться фото и видео очевидцев, на которых с разных ракурсов фиксировались кадры большой вспышки на территории Ангарской нефтехимической компании.

АО АНХК — дочернее предприятие НК «Роснефть», входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Расположено приблизительно в 50 км от Иркутска, является одним из градообразующих предприятий города Ангарска.

Площадь возгорания к моменту его локализации в 08:18 местного времени (03:18 мск) составила 2,5 тыс. кв. м. Инциденту предшествовал взрыв. По информации Байкальского филиала геофизической службы РАН, в 05:52 по местному времени сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, «интерпретированное, как взрыв на расстоянии 40 км, энергетический класс Кр = 9,7 (М = 3)». «Это событие совпадает с пожаром на промплощадке АНХК»,— отметили в геофизической службе. Ссылаясь на оценки интенсивности по макросейсмическим данным по шкале ШСИ-17, сейсмологи установили, что «жители Ангарска могли почувствовать интенсивность колебаний на уровне 4 баллов, Иркутска — от 2 до 3 баллов, Шелехова — от 3 до 4 баллов».

Сведения о пострадавших в результате происшествия менялись на протяжении нескольких часов. «Первых двух пострадавших обнаружили в 7:03 (02:03 мск). Этих работников предприятия оперативно доставили в МСЧ-36. Один из них был госпитализирован. Позднее за медицинской помощью обратились еще три человека, которых направили на амбулаторное лечение. Двух погибших сотрудников обнаружили в 09:36 (04:36 мск)»,— сообщил мэр Ангарска Сергей Петров.

По факту пожара и гибели сотрудников СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Предварительной причиной инцидента в МЧС называют «загазованность систем технологической установки».

Возгорание на промплощадке было ликвидировано в 11:00 (06:00 мск), после чего в течение дня сотрудники МЧС были заняты проливом, охлаждением и разбором строительных конструкций.

В пресс-службе АНХК „Ъ“ сообщили, что на предприятии создана комиссия по выяснению причин случившегося. «АНХК продолжает выпуск моторного топлива в полном объеме. Отгрузка товарной продукции идет в соответствии с планом»,— добавили в компании.

В результате пожара пострадали установки Г-64 и 39/7. Согласно данным отраслевого портала ProНПЗ, установка Г-64 для переработки сернистой нефти мощностью 0,095 млн т в год была введена в эксплуатацию в 1987 году. Она рассчитана на выпуск некоторых видов бензина и дизтоплива. Установка 39/7 мощностью 0,32 млн т продукции в год введена в эксплуатацию в 1968 году, предназначена для выпуска базовых компонентов различных масел.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования семь­ям, потерявшим близких.

«Важный вопрос, который сейчас должен быть решен, — это помощь пострадавшим и семьям погибших во время пожара на АНХК. Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастного случая. Кроме того, в рамках коллективного договора, действующего в АНХК, предусмотрены денежные выплаты пострадавшим и их близким»,— добавил господин Кобзев.

Предыдущий пожар на АНХК произошел 27 ноября. Площадь его возгорания составляла около 200 кв. м, пострадавших не было.

Влад Никифоров, Иркутск