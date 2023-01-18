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Депутат Госдумы раскритиковал певицу Монеточку за проукраинский лозунг

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов назвал «печальным зрелищем» выступление уральской певицы Елизаветы Гырдымовой (Монеточка), которая на концерте в Литве призывала фанатов продолжать проукраинский лозунг «Слава Украине», а также «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь». В своем telegram-канале парламентарий написал, что считал певицу «перспективным музыкантом», которая «подешевела в угоду политической конъюктуре».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

При этом, несмотря на мнение Максима Иванова, что Монеточка «наплевала на Родину», ее не нужно наказывать, в том числе конфисковать российское имущество или лишать гражданства.

«Самое страшное, что с ней может произойти, уже происходит – народное презрение. Утром общался со знакомым фермером из Свердловской области, человек немолодой, но прогрессивный. Тоже разочарован поведением бывшей уралочки», – написал депутат.

После начала специальной военной операции на Украине Елизавета Гырдымова уехала из России и сейчас проживает в Литве.

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