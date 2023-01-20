ЦСКА сохранил непобедимость

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ закрылся суперматчем, в котором лучшая на данный момент команда лиги — ЦСКА — принимала ее действующего чемпиона — «Зенит». Сильнее снова был ЦСКА, победивший со счетом 100:80. Для армейцев это уже 22-я победа подряд.

Финал прошлого сезона, завершившийся победой «Зенита», несмотря на то что он уступал ЦСКА в серии до четырех побед и 0:2, и 1:3, придал противостоянию двух «столичных» команд особое свойство. Это был первый за много лет случай, когда армейская машина не смогла дотянуться до титула. Собственно, до сезона 2021/22 у Единой лиги ВТБ (существует с 2009 года) было только два чемпиона. В 2011-м победили «Химки», во всех остальных случаях — ЦСКА. А ведь появление реального, как «Зенит», конкурента для гегемона не может пройти незамеченным. Равно как не может не дать надежду на то, что следующий сезон пройдет в такой же упорной борьбе.

Реальность, однако, ожидания пока не оправдывала. С солидным противостоянием ЦСКА не столкнулся. Напротив, армейцы, которым после отстранения российских команд от участия в еврокубках не нужно распылять силы, выдали фантастическую серию из 21 победы подряд. Ни УНИКСу (второе место в турнирной таблице с двумя поражениями), ни тому же «Зениту» (третье место и сразу пять проигранных матчей) сопротивление такому рывку оказалось не по силам.

Так что исход противостояния за лидерство по итогам первого этапа «регулярки» был предрешен задолго до последнего тура.

Но в этой истории, как часто бывает, все дело в деталях. Нынешний чемпионат Единой лиги ВТБ проходит в новом формате. «Регулярка» разбита на два этапа. По итогам первого (двухкругового с 12 участниками) команды разделят на две шестерки — верхнюю (топ-6 команд автоматически получили путевки в play-off) и нижнюю (ее участники разыграют еще два места в раунде на выбывание). На второй стадии, которая стартует уже в конце января, участники снова проведут двухкруговые турниры, но на ней будут учитываться и очки, добытые на первой стадии. Так что даже матч ЦСКА—«Зенит» имел свой турнирный вес. Добавим, что в группу А попали ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань», в группу B — «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана» и «Минск».

Уже начало матча показало, что ни о какой недооценке его турнирной значимости команды даже не думают. Гости, ведомые Тома Эртелем, начали сильно. Француз не столько сам угрожал армейскому кольцу, сколько создавал возможности для партнеров по команде, и во многом при его содействии у «Зенита» уже в дебюте матча образовался профицит в десять очков. Но он, несмотря на всю его внешнюю солидность, оказался весьма ненадежным. Неудивительно, когда противостоять приходится команде уровня ЦСКА. Армейцам, у которых после некоторой пробуксовки в работу включился Алексей Швед (уже к большому перерыву он набрал полтора десятка очков), понадобилась лишь пара ударных минут, чтобы выровнять ход матча, после чего игра перешла в режим качелей.

В этом стабильно нестабильном состоянии она оставалась почти до начала финальной четверти, когда у ЦСКА начало собираться что-то вроде отрыва в две-три атаки.

Чтобы добиться этого, пришлось поработать Шведу, потолкаться под кольцами Николе Милутинову, ну и, главное, проявить снайперский талант Касперу Уэйру (в третьей четверти он выдал настоящее шоу, набрав 20 очков за 10 минут, а в итоге с 27 очками в активе стал самым результативным игроком встречи). Ну а «Зениту» немного не повезло. Еще в начале третьей десятиминутки повреждение получил Сергей Карасев, самый результативный на тот момент игрок команды. Одну четверть он пропустил, в последней на площадку вернулся, но прежней результативности уже не показывал. Так что вполне комфортный отрыв в районе девяти-десяти очков ЦСКА удавалось держать без чрезмерных усилий. Ближе к концу армейцы еще прибавили и победили крупно — 100:80, зафиксировав выдающийся результат — 22 матча регулярного чемпионата без поражений.

Александр Петров