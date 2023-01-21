Лаура и духи

Начавшись как стандартный ужастик на заслуженную и пользующуюся давней любовью хоррормейкеров тему, «13 изгнаний дьявола» испанского режиссера Хакобо Мартинеса неожиданно превращаются в социальную драму. Однако этот переход вышел у режиссера, дебютанта в полнометражном кино, не слишком элегантным, считает Юлия Шагельман.

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Открывающие титры сообщают, что в Испании до сих пор, в XXI веке, проводятся обряды экзорцизма. Картина основана на реальной истории, произошедшей в Бургосе десять лет назад. Родители несовершеннолетней девочки с психиатрическими проблемами уверились, что та одержима дьяволом, и подвергли ее аж тринадцати ритуалам подряд с участием нескольких священников, теолога, выступавшего консультантом, и с согласия руководства местной епархии. Дяди и тети, узнав об этом, пытались их остановить и даже подавали в суд, но он не удовлетворил иск, а закончилось все довольно печально.

Главная героиня фильма 17-летняя Лаура (Мария Романильос) растет в семье с глубоко верующей и очень строгой матерью (Рут Диас), которая запрещает ей ходить на вечеринки и встречаться с мальчиками, и мягким отцом (Урко Оласабаль), не решающимся ни в чем перечить жене. У них также есть сын-инвалид (Пабло Ревуэльта), а раньше был еще один, но он утонул в возрасте восьми лет. Эта трагедия вполне объясняет религиозный фанатизм матери Лауры, ставший для нее утешением, и ее гиперопеку над дочерью, хотя ее методы «воспитания» все равно напоминают похожую родительницу из стивенкинговской «Кэрри».

В ночь на Хэллоуин Лаура ускользает из дома, чтобы пойти с подружкой (Алисия Фалько) на дискотеку. Но вместо этого та приводит ее в заброшенную квартиру в старом доме, где их ждут двое одноклассников. Квартира эта, разумеется, нехорошая: согласно городской легенде, здесь жил некий доктор, который убил свою жену и дочерей, а в свое оправдание ссылался на то, что его душой овладел дьявол. Пока подружка скрывается в другой комнате с одним из парней, Лаура проходит с другим ускоренный курс подростковой инициации: первый стакан, первый поцелуй, первые интимные прикосновения. Потом кому-то приходит в голову светлая мысль устроить спиритический сеанс и вызвать дух врача-убийцы, и вот уже Лаура мечется по квартире и страшно кричит, занавесив лицо волосами, что твоя Самара из «Звонка».

Подружке все-таки удается ее отловить и привести домой, где мать устраивает скандал и в наказание остригает Лауре волосы. На следующий день девочка начинает вести себя странно: она слышит непонятные шумы, ей кажется, что кто-то за ней наблюдает, а на ее руках проступают кровавые надписи «шлюха» и «потаскуха». То ли это галлюцинации, вызванные чувством вины, которое в ней взрастили уроки катехизиса и материнские нравоучения, то ли в докторской квартире действительно таились дьявольские силы, и теперь они преследуют Лауру. Попытки школьного психолога (Сильма Лопес) понять, что происходит с девочкой, и объяснить ей, что она ничем не заслужила адское проклятие, ни к чему не приводят.

Родители же от всего этого приходят в ужас, особенно когда дочь у них на глазах рвет длинными черными волосами или из ее желудка врачи извлекают неизвестно как туда попавшие кресты. По совету благочестивой соседки с подходящим именем Асунсьон, то бишь Вознесение (Кристина Кастаньо), они решают изгнать из дочери дьявола, а сделать это должен специально обученный священник (ветеран испанского кино Хосе Сакристан). Тот рьяно приступает к делу, и на экране разворачивается типовой набор из ломающих тело судорог, страшных хрипов, закатившихся глаз, дрожащего пламени свечей и тому подобного, пока психолог пытается остановить это безумие. Режиссеру до самого конца удается держать зрителя в сомнениях: реально ли все происходящее или же это пример коллективного помешательства, но по-взаправдашнему кровавый финал картины, взятый из жизни, получается даже слишком однозначным.