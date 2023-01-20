Елена Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта России утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соответствующий документ, подписанный заместителем главы Минспорта Алексеем Морозовым.
Тренер Елена Чайковская
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Предыдущим тренером сборной был Александр Горшков. Он умер 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет. В декабре исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдвинул кандидатуру госпожи Чайковской на пост главного тренера.
Елене Чайковской 83 года. Она — заслуженный деятель искусств России. В 1957 году стала чемпионкой СССР по фигурному катанию. С 1993 по 1997 год была председателем тренерского совета сборной России по фигурному катанию. На чемпионатах мира ее ученики завоевали 11 золотых медалей.