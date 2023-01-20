Елена Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта России утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера сборной России по фигурному катанию, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на соответствующий документ, подписанный заместителем главы Минспорта Алексеем Морозовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Елена Чайковская

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Тренер Елена Чайковская

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Предыдущим тренером сборной был Александр Горшков. Он умер 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет. В декабре исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдвинул кандидатуру госпожи Чайковской на пост главного тренера.

Елене Чайковской 83 года. Она — заслуженный деятель искусств России. В 1957 году стала чемпионкой СССР по фигурному катанию. С 1993 по 1997 год была председателем тренерского совета сборной России по фигурному катанию. На чемпионатах мира ее ученики завоевали 11 золотых медалей.

Эрдни Кагалтынов