Китай продолжит работу над мирным решением конфликта России и Украины

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин продолжит работать над мирным урегулированием российско-украинского конфликта. Так он ответил на вопрос, получил ли лидер КНР Си Цзиньпин послание с «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса»,— сказал Ван Вэньбинь в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

17 января жена президента Украины Елена Зеленская в ходе Всемирного экономического форума в Давосе сообщила, что передаст письма с «формулой мира» главе Еврокомисии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Швейцарии Алену Берсе и Си Цзиньпину. Последнему послание было передано через вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Владимир Зеленский обнародовал «формулу мира» в ноябре на саммите G20 в Индонезии. Среди условий: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию «окончания войны». Москва отвергла предложенную «формулу мира», поскольку она не учитывает присоединенные территории и интересы России.

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Лусине Баласян