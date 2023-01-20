Резиденты смогут выкупать участки в индустриальном парке в Соколовом

Индустриальный парк в поселке Соколовый Гагаринском района Саратова рассматривают под размещение своих производственных площадок семь потенциальных резидентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

В их числе есть действующие компании, которые планируют расширяться.

Территория будущего индустриального парка поделена на участки разной площади. Резиденты смогут выбирать их, исходя из своих потребностей.

Определен порядок передачи резидентам участков. На первом этапе управляющая компания будет уступать права аренды, после завершения строительства производственной площадки резиденты смогут выкупать землю.

Готовится техническое задание к проектировочным работам по подведению к индустриальному парку коммуникаций, строительству внутренних дорог и сетей.

Марина Ковалева