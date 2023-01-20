Началась подготовка к строительству второй очереди кампуса Новосибирского госуниверситета

На территории Новосибирского государственного университета (НГУ) начались подготовительные работы для второй очереди строительства кампуса. Об этом сообщила пресс-служба технического заказчика проекта – ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Объект первого этапа второй очереди – пятиэтажный корпус поточных аудиторий площадью более 16 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках второй очереди планируется строительство пятиэтажного учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ и четырехэтажного научно-исследовательского центра. Общая площадь помещений превысит 40 тыс. кв. м. По данным сайта НГУ, стоимость второй очереди в ценах 2021 года составляет 5,8 млрд руб.

В ноябре прошлого года «Единый заказчик в сфере строительства» подписал с ООО «Монотек строй» контракт на строительство корпуса поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Сумма контракта составила 2,46 млрд руб.

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Валерий Лавский