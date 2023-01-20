Бывший зампред краевого правительства вновь осталась под домашним арестом

Пермский краевой суд продлил срок домашнего ареста бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой. Мера пресечения будет действовать до 8 апреля 2023 года. Защита обвиняемой обжаловала это постановление в апелляционном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Артемова Фото: Екатерина Артемова

Елена Лопаева была задержана 24 января 2022 года в Москве. Сначала она была заключена под стражу судом в Нижнем Новгороде, а затем этапирована в пермское СИЗО-3. 21 июня 2022 года Мотовилихинский суд Перми изменил меру пресечения Елене Лопаевой на домашний арест. В окончательной редакции госпоже Лопаевой и директору фонда Елене Найдановой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная группой лиц).

Досудебное соглашение, которое обвиняемые заключили с прокуратурой, пообещав дать показания на других лиц, расторгнуто, так как госпожа Лопаева и госпожа Найданова не выполнили его условий. 8 декабря 2022 года Елена Лопаева написала явку с повинной, в которой признала свою вину в халатности.