В Тобольске Nissan столкнулся со снегоуборочной машиной, двое погибли

На проспекте Дзираева в Тобольске автомобиль Nissan Cefiro столкнулся со снегоуборочной машиной. В ДТП погибли 33-летний водитель и 28-летняя пассажирка Nissan из Омска, сообщила пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Пассажирка автомобиля, 34-летняя тоболячка, с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Трагедия произошла вчера, 19 января, около 21:00. Обстоятельства выясняются.

Ранее на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись четыре фуры с полуприцепами. Попавшие в ДТП грузовики ехали из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани. Один из водителей получил тяжелую травму ноги, ребер и другие повреждения.

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Диана Сунагатуллина