На трассе под Тюменью столкнулись четыре фуры

Вечером 17 января на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» столкнулись четыре фуры с полуприцепами. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области, попавшие в ДТП грузовики ехали из Тюмени, Оренбургской области, Татарстана и Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы УГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-службы УГИБДД по Тюменской области

По предварительной информации, аварию спровоцировал 46-летний водитель Volvo из Тюмени, который неудачно попытался обогнать Mercedes. В результате произошло боковое столкновение Volvo c грузовиком Hino, а затем лобовое – с КАМАЗом. Mercedes же съехал в кювет.

Водитель Volo получил тяжелую травму ноги, ребер и другие повреждения. 33-летний водитель КАМАЗа получил травмы конечностей и головы.

В ГИБДД отметили, что общий стаж четырех дальнобойщиков – 67 лет.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте