Из свежей почты

Маша Алборова, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 152 444 руб.

Внимание! Цена лечения 239 444 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алания» соберут 17 тыс. руб.

Маша родилась в тяжелом состоянии, перенесла кислородное голодание. Выписали нас только через два месяца с диагнозом «поражение центральной нервной системы», в год поставили диагноз ДЦП. Мы пробовали разное лечение, но успехов не добились, Маша совсем не развивалась. Она до сих пор не сидит и не стоит, не говорит, ничего не может делать самостоятельно. Но при этом нас узнает, проявляет эмоции. Недавно мы узнали, что детям с такими проблемами хорошо помогают в московском Институте медтехнологий (ИМТ), и у нас появилась надежда! Дочь готовы взять на лечение, но стоит оно неподъемных денег. Диана Кулумбегова, Северная Осетия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо восстановительное лечение, его цель — коррекция тонуса мышц, развитие речи Маши, восполнение отсутствующих навыков».

Дима Кочетов, 8 лет, сужение челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 149 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 21 тыс. руб.

Дима родился с двусторонней расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. В полгода врачи устранили расщелину губы, затем провели пластику твердого и мягкого нёба, но вскоре на твердом нёбе вновь появилась щель. Год назад этот дефект пытались убрать, но полностью закрыть его так и не удалось. Верхняя челюсть Димы недоразвита, коренные зубы растут криво и разрушаются, речь невнятная. Диме предстоит пластика альвеолярного отростка по госквоте, но перед ней надо пройти ортодонтическое лечение, чтобы устранить скученность зубов. Помогите с оплатой! Елена Кочетова, Тульская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо подготовить Диму к операции. Ортодонтическое лечение будет проводиться с помощью несъемных аппаратов и брекет-системы».

Даша Соколова, 5 лет, врожденный гиперинсулинизм, требуется лекарство на год. 149 927 руб.

Внимание! Цена лекарства 212 927 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 40 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 23 тыс. руб.

Сразу после появления на свет у Даши выявили гиперинсулинизм. Это как сахарный диабет наоборот: поджелудочная железа вырабатывает слишком много инсулина, который «съедает» всю глюкозу в крови. Из-за этого организму не хватает питания, страдают все органы. В московской клинике дочери назначили препарат прогликем — он помог выровнять уровень глюкозы, благодаря постоянному приему лекарства нам удалось избежать осложнений, Даша растет и развивается по возрасту. Вы уже покупали прогликем для дочери, спасибо! Но сейчас нам снова нужна ваша помощь с лекарством. Не оставляйте нас! Елена Соколова, Челябинская область

Детский эндокринолог НМИЦ эндокринологии Анна Болмасова (Москва): «Терапию прогликемом нужно продолжать, чтобы избежать неврологических осложнений. Он не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».

Софья Повереная, 15 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 163 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 18 тыс. руб.

Дочка всегда была активной, занималась танцами и чирлидингом. А в 12 лет стала быстро уставать, жаловаться на слабость. УЗИ выявило дефект межпредсердной перегородки. Занятия спортом пришлось оставить. В ноябре 2022 года мы побывали на консультации томских кардиологов, приехавших в наш город. Они рекомендуют срочную операцию — правые отделы сердца уже работают с перегрузкой. Операцию можно провести щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Но нам нужную сумму не собрать. Гульнара Повереная, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Софье рекомендовано закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции она быстро восстановится».

Почта за неделю 13.01.2022–19.01.2022

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