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Дни рождения

Сегодня исполняется 70 лет спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сергей Иванов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов:

— Уважаемый Сергей Борисович! Примите мои самые тёплые поздравления с юбилеем! За годы работы на высоких государственных постах Вы заслужили колоссальный авторитет руководителя, который всегда нацелен на результат и добивается решения задач максимально эффективными путями. Ваши лидерские качества, энергия, профессионализм и высокая самоотдача служат настоящим примером для всех нас, Ваших коллег. Примите слова искренней признательности за сотрудничество и поддержку природоохранных инициатив. Большой личный вклад Вы вносите в сохранение редчайшей кошки — дальневосточного леопарда. Желаю Вам новых достижений, крепкого здоровья и всего самого лучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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