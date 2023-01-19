Саратовцы не доехали до боев

Брянский областной суд вынес приговоры двоим жителям Саратовской области, пытавшимся принять участие в боевых действиях против России на территории Украины. Они связались с вербовщиком из Украины, который сказал явиться в установленное время на границу в Трубачевском районе и там перейти на сторону соседнего государства. Оба мужчины признали вину, раскаялись и получили сроки ниже минимальных предусмотренных статьей Уголовного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Два жителя Саратовской области Максим Тимерханов и Кирилл Белоусов осуждены Брянским областным судом за попытку принять участие в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил Российской Федерации. Решения принимались 18 и 17 января, дела в отношении Тимерханова и Белоусова рассматривались отдельно.

17 января был вынесен приговор Кириллу Белоусову, дело в отношении него поступило в областной суд 5 декабря прошлого года. Как сообщили в пресс-службе облсуда, 22летний молодой человек ранее работал продавцом в магазине «Магнит», но в какой-то момент принял решение выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в составе легиона «Свобода России» (считается воинским подразделением ВСУ, в котором служат россияне, перешедшие на сторону Украины).

Кирилл Белоусов вступил в переписку с вербовщиком из Украины и стал активно готовиться к участию в боевых действиях. Что конкретно Белоусов делал, в суде не уточнили. Позже его украинский контактер сказал приехать на поезде в Брянск, а оттуда на автобусе в пгт Белая Березка Трубчевского района. Молодой человек так и сделал, после чего был задержан правоохранительными органами.

Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы от восьми до пятнадцати лет, однако, учитывая ряд смягчающих обстоятельств, суд приговорил его к пяти годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Как сообщили в суде, на прениях Кирилл Белоусов раскаялся, полностью признал свою вину и просил суд не выносить ему строгое ­наказание.

Приговор 31летнему саратовцу Максиму Тимерханову суд в Брянске вынес днем позже. Дело в отношении него поступило на рассмотрение одновременно с делом Кирилла Белоусова. Обвинение также было предъявлено по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ. В суде сообщили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской ­области.

Тимерханов, по данным следствия, решил отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в составе легиона «Свобода России», «руководствуясь личными убеждениями, а также желанием получить материальное вознаграждение». Для этого Тимерханов также связался с вербовщиком, договорился с ним о встрече, приехал в пгт Белая Березка, чтобы там пересечь государственную границу, однако на подозрительного мужчину с объемным рюкзаком и телефоном в руках обратил внимание местный житель. Последний сообщил о нем в полицию, после чего Максим Тимерханов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и сказал, что «стал жертвой информационной пропаганды спецслужб Украины». Тимерханов, как и Кирилл Белоусов, был приговорен к пяти годам ­колонии.

За несколько дней до этого, 13 января, Брянский облсуд вынес приговор 30летнему Илье Куцеву, дело которого также было зарегистрировано 5 декабря. Согласно обвинению, житель Брянска также пытался присоединиться к воинскому формированию «Свобода России». Илью Куцева, как уточняли в суде, задержали вместе с братом при попытке выехать на поезде в Беларусь, признали виновным и назначили семь лет колонии.

В декабре прошлого года по той же статье в Брянске осудили Анатолия Сынтульского, Артема Боголюбова и в ноябре — Артема ­Скакалина.

Сергей Петунин