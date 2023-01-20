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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 51 год губернатору Курской области Роману Старовойту

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Удмуртской Республики Александр Бречалов:

— Уважаемый Роман Владимирович! Вы связаны с Удмуртией не только плодотворным сотрудничеством в сфере дорожного хозяйства в 2017–2018 годах, но и тем, что именно у нас — в Воткинске, на родине великого Чайковского — преодолели дистанции своего первого триатлона. Став губернатором Курской области, Вы продолжили трудиться на благо страны, развивая и укрепляя социально-экономическое положение своего региона. Богатый управленческий опыт и сила воли, присущая настоящему спортсмену, позволяют Вам принимать грамотные решения и реализовывать самые смелые идеи и проекты ради процветания родного края. Эффективный руководитель, настоящий «железный человек» — все эти слова про Вас. Искренне желаю дальше покорять новые вершины как в работе, так и в спорте. Успехов, поддержки коллег и близких и крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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