Сегодня исполняется 51 год губернатору Курской области Роману Старовойту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Удмуртской Республики Александр Бречалов:

— Уважаемый Роман Владимирович! Вы связаны с Удмуртией не только плодотворным сотрудничеством в сфере дорожного хозяйства в 2017–2018 годах, но и тем, что именно у нас — в Воткинске, на родине великого Чайковского — преодолели дистанции своего первого триатлона. Став губернатором Курской области, Вы продолжили трудиться на благо страны, развивая и укрепляя социально-экономическое положение своего региона. Богатый управленческий опыт и сила воли, присущая настоящему спортсмену, позволяют Вам принимать грамотные решения и реализовывать самые смелые идеи и проекты ради процветания родного края. Эффективный руководитель, настоящий «железный человек» — все эти слова про Вас. Искренне желаю дальше покорять новые вершины как в работе, так и в спорте. Успехов, поддержки коллег и близких и крепкого здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»