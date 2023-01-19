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Коммерсантъ FM
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Власти Печоры выделили деньги на обследование домов с «ледяными пещерами»

Сегодня, 19 января, по требованию прокуратуры администрация Печоры для оценки износа зданий выделила бюджетные средства и заключила контракты на инструментальные исследования домов, жители которых жаловались на образование «ледяных пещер» в подъездах.

«В прошлом году мы уже выявляли нарушения законодательства при эксплуатации бывших общежитий: Печорский проспект, 69, и ул. Западная, 47. В феврале 2022-го жилинспекция их обследовала и установила визуальные признаки для признания домов аварийными. Заключения были направлены в администрацию»,— сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, межведомственная комиссия муниципалитета вопреки законодательству обследование жилфонда не провела. «Члены комиссии сочли, что признаки аварийности отсутствуют, и рекомендовали капремонт»,— рассказала собеседница «Ъ».

По данным надзорного ведомства, долги за ЖКУ по Печорскому проспекту, 69, где в этом месяце произошла авария на теплосетях, превышают 14 млн руб. В этой связи прокуратура проверит полноту мер, принимавшихся приставами по взысканию долгов с неплательщиков.

Как ранее сообщал «Ъ», ситуация с проблемным жилфондом стала известна после видеосюжета «Известий». Съемочная группа побывала в домах и затем попыталась взять комментарий у руководителя администрации района. Валерий Серов назвал журналиста «невоспитанным идиотом», «шлюхой» и «проституткой». Печорская прокуратура осмотрела многоэтажки 18 января.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

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