СПЧ потребует уволить главу Печоры

Председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале сообщил о планах подготовить обращение с требованием снять с должности руководителя администрации Печоры (Республика Коми) Валерия Серова. Господин Кабанов назвав его поведение «хамским» из-за оскорбления корреспондента «Известий». Валерий Серов назвал представителя массмедиа «невоспитанным идиотом», «проституткой» и «шлюхой журналистской».

Съемочная группа «Известий» съездила в муниципальный район Печора, расположенный на севере Республики Коми, для съемок видеорепортажа о замерзающих домах. Жители в зимние морозы вынуждены вручную отбивать снег и наледь со стен подъездов из-за того, что управляющая компания обязанности по содержанию жилфонда должным образом не исполняет.

Переговорив с ее директором, корреспондент и оператор отправились в администрацию района, чтобы выяснить позицию местных властей. Руководитель администрации сначала назвал заданные ему вопросы «провокационными» и сказал, что «вестись» на них не будет. А затем Валерий Серов, говоря с кем-то по телефону, сказал: «Всяким невоспитанным идиотам я не планирую все рассказывать». После этого он силой выдворил съемочную группу из кабинета. А в холле у выхода из администрации на прощание назвал съемочную группу «проститутками и шлюхами журналистскими».

Ролик об эмоциональной и однозначно некорректной реакции муниципального служащего из Республики Коми облетел интернет. Узнав о ситуации, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале разметил видеосюжет пострадавшего журналиста и пост о том, что «такое лицо, как этот самый глава, явно не соответствует занимаемой им должности и своим поведением, как и качеством работы, дискредитирует власть в целом».

Господин Кабанов также написал, что с коллегами подготовит в СПЧ «обращение о снятии с должности по утрате доверия этого специалиста "в вопросах проституции"». И добавил, что на таких должностях стране нужны «качественно иные специалисты, профессионально разбирающиеся в особенно важной сфере ЖКХ и умеющие работать с обществом и СМИ».

Сам господин Серов, активно ведущий служебный аккаунт во «ВКонтакте», никак не поясняет инцидент. Публичных извинений за свое поведение в его соцсетях нет. Ни он сам, ни члены его команды никак не комментируют произошедшее. Вместе с тем в негласном разговоре с “Ъ” один из представителей руководства администрации признался, что «под началом Серова работать непросто».

По его словам, «он стал особенно раздражительным после трагедии минувшего лета». В августе 2022-го его заместитель прямо на концерте ко Дню республики на уличной сцене, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал драку, столкнув с нее звукорежиссера — известного в городе музыканта. От полученных травм тот скончался в больнице. В отношении «правой руки» Серова было возбуждено уголовное дело, от должности он отстранен на период расследования.

Андрей Иванов, Сыктывкар