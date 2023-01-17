Прокуратура проверит «ледяные пещеры» в подъездах домов Печоры

Прокуратура города Печора сегодня, 17 января, организовала проверку состояния домов, жители которых пожаловались в федеральные СМИ на снег и наледь в подъездах. Как накануне сообщал «Ъ», съемочная группа федерального медиахолдинга «Известия» сняла видеорепортаж о «ледяных пещерах» — так многоквартирные дома называют их обитатели в Печоре. В местах общего пользования текущей зимой снега столько же, сколько на улице, из-за не работающих в подъездах батарей и регулярных прорывов систем отопления.

Руководитель администрации района отказался вместе с федеральным журналистом посмотреть проблемные здания. Валерий Серов заявил съемочной группе, что причина ненадлежащего технического состояния объектов жилфонда в их низкой платежной дисциплине.

Эту же причину обозначила и директор компании, управляющей жилыми домами в статусе бывших общежитий, сославшись на то, что неблагополучные граждане не платят по счетам, поэтому у УК нет финансовых возможностей в полном объеме обслуживать здания.

«Печорская межрайонная прокуратура в связи с размещением в прессе и интернете сведений о ненадлежащем содержании зданий бывших общежитий, расположенных в Печоре по Печорскому проспекту, улицам Западной и Социалистической, с сегодняшнего дня проводит тематическую проверку»,— рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организаций, обслуживающих данные дома, на предмет выполнения функций по исполнению утвержденного на уровне РФ «Минимального перечня работ и услуг» вне зависимости от отсутствия или наличия долгов со стороны собственников жилья. Кстати, на компании по управлению домами возлагается обязанность по ведению претензионной работы со злостными неплательщиками, в том числе по истребованию платы и накопленных задолженностей через судебные инстанции. «Также оценка в рамках проверки будет дана руководству администрации муниципального образования»,— уточнила собеседница «Ъ».

Третьим субъектом проверки определена государственная жилищная инспекция по Печоре, ГЖИ, в полномочиях которой реагировать на обращения граждан и привлекать к ответственности управленцев жилфондом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. «В настоящее время истребованы материалы, сведения и документы, которые будут изучены прокуратурой района,— пояснила госпожа Спиридонова.— Кроме того, уже организован выезд сотрудников прокуратуры по указанным адресам».

По итогам проверки надзорное ведомство решит вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, в том числе для привлечения виновных к административной ответственности.

Дарья Шучалина, Сыктывкар