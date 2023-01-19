МТС в топ-10 лучших ИТ-работодателей России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставоено пресс-службой МТС Фото: предоставоено пресс-службой МТС

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) — ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов — вошло в топ-10 лучших ИТ-работодателей России по версии площадки «Хабр Карьера». В десятке лучших компания оказалась единственным представителем сектора телекома, при этом обойдя другие экосистемы, за исключением VK. Среди плюсов сотрудники называют стабильность, уровень заработной платы и комфортные условия труда.



На сервисе сотрудники оценивают ИТ-компании по целому ряду критериев, среди которых: рабочие задачи, технологии, уровень заработной платы, наполнение социального пакета, возможности карьерного роста и другие условия труда.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Среди плюсов МТС как работодателя сотрудники отмечают комфортность условий труда, современные технологии, которые используются в экосистеме, и ее социальный вклад. Многие пишут о стабильности компании, что особенно важно в турбулентное время. Среди положительных факторов также называется то, что в МТС не стали отменять или сокращать премии — они выплачивались и остались на том же уровне.

Рейтинг позволяет оставлять развернутые комментарии, где можно обосновать свою оценку. В частности, у МТС много отзывов, где отмечается адекватность и человеческое отношение к людям. «HR-служба — 10/10, запрос копии трудовой книжки и других документов для банка или по месту требования — в течение рабочего дня. Все документы, требующие подписи работника — через курьера в течение двух рабочих дней по России. Тем, кто попал под военкомат, оформляли все необходимое в течение часа. Да и просто приятные в общении люди»,— пишет один из участников голосования.

Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин говорит, что попадание МТС в десятку лучших работодателей — заслуга слаженной работы команды. «Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов, как сделать работу наших сотрудников ещё лучше и интереснее»,— говорит господин Воронин.

Сервис оценок компаний составляется уже пятый год подряд — он был запущен на «Хабр Карьере» в 2018 году. С его помощью сотрудники могут оценивать работодателей и писать комментарии об особенностях работы. Компании, набравшие определенное количество оценок за год, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей. Рейтинг по итогам 2022 года был составлен на основании оценок более чем 20 тысяч сотрудников.

«Хабр Карьера» — это площадка по поиску работы в ИТ-компаниях, здесь сотрудники могут оценивать своих работодателей и писать развернутые комментарии о плюсах, минусах и особенностях работы. Задача сервиса — сделать рынок труда в ИТ более прозрачным и упростить для работодателей и соискателей поиск друг друга.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 10 млн пользователей, услугами дочернего «МТС Банка» — 3,3 млн клиентов, общее количество экосистемных клиентов МТС составляет почти 13 млн. Компания располагает в России 14 дата-центрами и розничной сетью из более чем 5000 магазинов. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на Московской бирже под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru

mts.ru