ВЭБ.РФ сообщил, что удвоил доходность пенсионных накоплений

Госкорпорация ВЭБ.РФ cообщила, что по итогам 2022 года доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю составила 9,7% годовых, по портфелю государственных ценных бумаг — 10,24%. В 2021 году эти показатели составляли 4,66% и 4,94% соответственно. При этом доходность не достигла уровня инфляции. По данным Росстата, на конец 2022 года она составила 11,9%.

Доходы по расширенному портфелю пенсионных накоплений составили 188 млрд руб. Как отмечает ВЭБ.РФ, это лучший результат с 2016 года. Доходы по портфелю госбумаг — более 3,9 млрд руб. В основном доходность была обеспечена купонными выплатами по облигациям и поступлениями от размещения средств.

Совокупный доход он инвестиций граждан, оставивших свои накопления в Социальном фонде России, а также тех, кто выбрал расширенный инвестиционный портфель, с 2004 года превысил 1,7 трлн руб.

В 2022 году ВЭБ.РФ направил основные инвестиции в транспортную сферу и городскую инфраструктуру (460 млрд руб.), жилищную сферу и ипотеку (300 млрд руб.), в сферу энергетики (260 млрд руб.)

ВЭБ.РФ выполняет функции государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями граждан. Также в сотрудничестве с коммерческими банками ВЭБ.РФ финансирует проекты, направленные в том числе на развитие инфраструктуры, промышленности, а также национальных проектов.

Лусине Баласян