Следователи проверяют начальника тюменской ГИБДД из-за выдачи «красивых» номеров

Следственный комитет начал проверку в отношении главы УГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера из-за выдачи ведомством «красивых» номеров местной элите, сообщает telegram-канал Shot. Ранее проверку якобы провели в МВД, откуда и были переданы материалы в СК.

В результате полицейской проверки, по информации telegram-канала, выяснилось, что, после назначения Андрея Миллера на должность главы УГИДД, ведомство незаконно выдало не менее десяти «красивых» номеров. Один из них якобы получила дочь губернатора Тюменской области Александра Моора Екатерина.

В пресс-службе регионального ГУ МВД «Ъ-Урал» заявили, что пока не комментируют информацию. В СУ СКР по Тюменской области на момент подготовки материала на запрос не ответили.

Напомним, Андрей Миллер был назначен на пост начальника тюменской ГИБДД в январе 2022 года. На должности он сменил Александра Селюнина, которого суд приговорил к четырем годам шести месяцам колонии за 13 эпизодов получения взяток. Деньги, по данным следствия, он получал за помощь в выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов, а также за покровительство подчиненного.

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