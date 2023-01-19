Крупнейший застройщик Петербурга Setl Group обещает сдать семь детских садов до конца года

Один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга Setl Group в 2023 году планирует завершить строительство семи детских садов в разных районах города и Ленинградской области. Новые заведения для дошкольников смогут принять 1450 детей, сообщили в пресс-службе.

В эксплуатацию введут детские сады в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском районах города и области. Они получат кабинеты для развивающих занятий, комфортные спальни, а также музыкальные и физкультурные залы вместе со спортивными и прогулочными площадками на улице.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что президент РФ Владимир Путин во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге 18 января в юбилей снятия блокады Ленинграда отчитал губернатора Александра Беглова за нехватку мест в детских садах.

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