Владимир Путин отчитал губернатора Петербурга Беглова за дефицит мест в детских садах

Президент РФ Владимир Путин во время визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге отчитал губернатора Александра Беглова за нехватку мест в детских садах. Говорить о ситуации для дошкольников начали после вопроса одной из сотрудниц предприятия.

Женщина решила интересоваться, есть ли возможность увеличить срок выплат по уходу за ребенком до 2,5 лет. Она рассказала, что проживает в ЖК «Ласточкино гнездо» и смогла устроить ребенка в детский сад только в этом возрасте, в то время как выплаты прекратились на год раньше.

«Александр Дмитриевич докладывает, что в городе Петербурге стопроцентное удовлетворение всех желающих отдать детей в дошкольное учреждение. Таких регионов в Российской Федерации сейчас 64… Александр Дмитриевич, у вас 100% в Петербурге»,— обратился президент губернатору.

Господин Беглов в ответ отметил, что в отдельных районах некоторый дефицит детских садов есть, однако пообещал, что в этом году городские власти решат проблему с нехваткой мест и готовы работать с поступающими от горожан вопросами. Владимир Путин вновь обратил внимание, что по официальным отчетам в Петербурге при строительстве новых кварталов стали больше и больше уделять внимание социнфраструктуре, поликлиникам и детским садам.

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