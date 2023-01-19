Суд в Москве продлил домашний арест арендатору сгоревшего на Комсомольской площади цветочного склада

Дорогомиловский суд Москвы продлил до 20 февраля домашний арест владельцу ООО «Ново Флоре» Антону Мачелюку по делу о пожаре на цветочном складе в районе площади трех вокзалов, в результате которого погибли семь человек. Господину Мачелюку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным ТАСС, днем ранее суд продлил запрет определенных действий директору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк, жене Антона Мачелюка. Агентство отмечает, что фигуранты дела признали вину и начали выплачивать компенсации семьям погибших.

23 ноября Дорогомиловский суд отправил Антона Мачелюка и специалиста по охране труда и пожарной безопасности Владимира Коновалова под домашний арест на два месяца.

20 ноября на Комсомольской площади в Москве загорелось складское здание. ООО «Ново Флоре» арендовала там помещение. В экстренных службах сообщали, что последний раз проверка пожарной безопасности на складке проводилась в 2019 году. Тогда было выявлено 20 нарушений.

Лусине Баласян